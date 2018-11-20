На Московском шоссе у автозаправки фура "сложилась" на дороге из-за гололеда

О пострадавших или погибших не сообщается.

На Московском шоссе утром 5 февраля фура не вписалась в проезжую часть. Об аварии большегрузного транспорта сообщили очевидцы в социальных сетях. По сведениям местных жителей, ДТП произошло около здания под номером 117, у заправки "Линос".

Известно, что фура "сложилась" на дороге. Сведений о пострадавших не поступало. По предположениям автомобилистов, из-за гололеда водитель не справился с управлением и слетел с трассы. Пользователи "Вконтакте" радуются, что транспорт не задел других участников движения.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб