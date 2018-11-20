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На Московском шоссе у автозаправки фура "сложилась" на дороге из-за гололеда
Сегодня, 7:52
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lesjasap

На Московском шоссе у автозаправки фура "сложилась" на дороге из-за гололеда

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О пострадавших или погибших не сообщается.

На Московском шоссе утром 5 февраля фура не вписалась в проезжую часть. Об аварии большегрузного транспорта сообщили очевидцы в социальных сетях. По сведениям местных жителей, ДТП произошло около здания под номером 117, у заправки "Линос".

Известно, что фура "сложилась" на дороге. Сведений о пострадавших не поступало. По предположениям автомобилистов, из-за гололеда водитель не справился с управлением и слетел с трассы. Пользователи "Вконтакте" радуются, что транспорт не задел других участников движения.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

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Теги: авария, гололёд, московское шоссе, фура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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