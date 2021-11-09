Фундаменты оранжереи Таврического сада признали памятником

Соответствующее распоряжение подписал председатель комитета Сергей Макаров.

В четверг, 3 марта, в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры сообщили, что фундаменты оранжерейного комплекса Таврического сада признали объектом культурного наследия. Распоряжение подписал председатель комитета Сергей Макаров.

В прошлом сентябре археологи обнаружили фундаментные конструкции оранжереи конца XVIII – начала XX веков, к ним прилегали культурные напластования.

Так, Екатерина II подарила эти земли князю Григорию Потемкину в 1780-е. Там по проекту Ивана Старова построили дворец, вместе с этим начались работы по устройству сада.

Фото: сайт Оранжереи Таврического сада