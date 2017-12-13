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Фуфырик спасён: в Петербурге "кошкиспасы" согрели болотную сову
Вчера, 19:03
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ProkVad
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Фуфырик спасён: в Петербурге "кошкиспасы" согрели болотную сову

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Сова три дня просидела без движения, в результате чего её пришлось спасать.

Вчера, 21 февраля, в Петербурге поисково-спасательный отряд "Кошкиспас" отловил болотную сову, которая "три дня жила у нас на полуприцепах", сообщают в группе "Кошкиспас".

Маленькое чудо расчудесное, которое три дня просидело на прицепе на территории грузового автопарка. Совушка не может просто так сидеть и не улетать столько времени, вот потому по совету ветклиники нас и нашли, чтобы ее поймать.

Сообщает Татьяна Скородумова, администратор спасательной группы

Также известно, что сову осмотрели, сделали рентген и выявили легочную инфекцию. После лечения сову снова выпустят в её среду обитания.

Сову назвали Фуфыриком за характерные звуки.

Назвали ее Фуфыриком. Уж больно она забавно фыркала!

Пишет Татьяна

Фото: ВКонтакте / КОШКИСПАС

Теги: болотная сова , кошкиспас , сова , спасатели
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия

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