Фуфырик спасён: в Петербурге "кошкиспасы" согрели болотную сову

Вчера, 21 февраля, в Петербурге поисково-спасательный отряд "Кошкиспас" отловил болотную сову, которая "три дня жила у нас на полуприцепах", сообщают в группе "Кошкиспас".
Маленькое чудо расчудесное, которое три дня просидело на прицепе на территории грузового автопарка. Совушка не может просто так сидеть и не улетать столько времени, вот потому по совету ветклиники нас и нашли, чтобы ее поймать.
Сообщает Татьяна Скородумова, администратор спасательной группы
Также известно, что сову осмотрели, сделали рентген и выявили легочную инфекцию. После лечения сову снова выпустят в её среду обитания.
Сову назвали Фуфыриком за характерные звуки.
Назвали ее Фуфыриком. Уж больно она забавно фыркала!
Пишет Татьяна
Фото: ВКонтакте / КОШКИСПАС