Фуфырик спасён: в Петербурге "кошкиспасы" согрели болотную сову

Сова три дня просидела без движения, в результате чего её пришлось спасать.

Вчера, 21 февраля, в Петербурге поисково-спасательный отряд "Кошкиспас" отловил болотную сову, которая "три дня жила у нас на полуприцепах", сообщают в группе "Кошкиспас".

Маленькое чудо расчудесное, которое три дня просидело на прицепе на территории грузового автопарка. Совушка не может просто так сидеть и не улетать столько времени, вот потому по совету ветклиники нас и нашли, чтобы ее поймать. Сообщает Татьяна Скородумова, администратор спасательной группы

Также известно, что сову осмотрели, сделали рентген и выявили легочную инфекцию. После лечения сову снова выпустят в её среду обитания.

Сову назвали Фуфыриком за характерные звуки.

Назвали ее Фуфыриком. Уж больно она забавно фыркала! Пишет Татьяна

Фото: ВКонтакте / КОШКИСПАС