FromSoftware анонсировала игру FArmored Core VI Fires of Rubicon про гигантских боевых роботов-мехов

Ролик представлен на The Game Awards 2022.

Студия-разработчик FromSoftware совместно с издательством Bandai Namco работают над новой компьютерной игрой Armored Core VI: Fire of Rubicon. Об этом создатели рассказали пользователям в ходе торжественной церемонии вручения наград The Game Awards 2022. На онлайн-мероприятии зрители увидели трейлер с анонсом проекта. Стоит уточнить, что Armored Core увидела свет еще в 1997 году, при этом ее последняя часть, не считая мобильных тайтлов, порадовала геймеров в 2013-м. Сюжет Fire of Rubicon основан вокруг планеты Рубикон 3, на которой в отдаленном будущем люди нашли высокоэффективный, но очень опасный энергоресурс. Ранее данное вещество обрушило мир, охватив пламенем всю солнечную систему. В настоящее время могущественные корпорации решили, что смогут справиться с ним и решили бороться за контроль над планетой. Официальный релиз Armored Core VI: Fire of Rubicon запланирован на 2023 год на всех игровых платформах.

Полноценный запуск Baldur"s Gate 3 состоится в августе 2023 года.

Фото и видео: YouTube / FromSoftware, Inc.