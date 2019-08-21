Полноценный запуск Baldur’s Gate 3 состоится в августе 2023 года

Видео представлено на The Game Awards 2022.

Полноценный запуск компьютерной игры Baldur"s Gate 3 запланирован на август 2023 года. Соответствующее заявление сделали представители компании-разработчика из Larian Studios на торжественно церемонии вручения наград The Game Awards 2022 (TGA). Авторы Baldur"s Gate III представили зрителям новый трейлер игры, но не стали уточнять точную дату официального релиза проекта. В презентационном ролике геймеры заметили такого персонажа как Минск: речь идет об одном из ключевых героев предыдущих игр серии. В центре сюжета окажется персонаж, которому предстоит столкнуться со зловещими иллитидами. Герою необходимо избавиться от сидящей в голове личинки, которая опасна тем, что постепенно начинает разъедать его мозг.

Геймплей за Зимнего Солдата в Marvelʼs Avengers показали в ролике на 21 минуту.

Фото и видео: YouTube / GameSpot