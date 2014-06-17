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Геймплей за Зимнего Солдата в Marvelʼs Avengers показали в ролике на 21 минуту

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Уже сейчас персонаж доступен в игре.

Геймплей за Зимнего Солдата в Marvelʼs Avengers показали в ролике на 21 минуту. Официальный YouTube-канал IGN продемонстрировал ролик, в котором презентован еще один персонаж вселенной. Изначально зрители получили представление о его основных способностях, навыках и боевых возможностях. После этого разработчики показали несколько сражений с противниками. Пользователи пошутили, что в игре будет представлено в разы больше героев, чем злодеев. Зимний Солдат появился в Marvelʼs Avengers 29 ноября, уже сейчас он доступен для всех пользователей. Вместе с ним в проект вернулась цепочка заданий "Угроза уровня „Омега": Лаборатория клонирования „АИМ"", в которой нужно будет сразиться с МОДОКом.

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Фото и видео: YouTube / IGN

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Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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