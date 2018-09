Интересные факты о Фредди Меркьюри в день рождения лидера группы Queen

Во вторник, 5 сентября, знаменитому рок-музыканту, лидеру группы Queen Фредди Меркьюри исполнилось бы 72 года.

Ровно 72 года назад в Занзибаре родился мальчик, которог назвали Фаррух Булсар. Наверно, тогда мало кто думал о том, что эта кроха покорит своим голосом сердца миллионов людей. В день, когда Фредди Меркьюри могло бы исполниться 72 года, Piter.TV вспомнит интересные факты из биографии лидера группы Queen.

Смена имени

Фаррух Булсар родился в семье парсов (последователи Зороастризма в Южной Азии). Когда пришло время учиться, его отправили в школу Святого Петра в город Панчгани, которая находилась в 500 километрах от Бомбея. В основном, его одноклассники были англоговорящие и им было неудобно называть его Фаррух, поэтому они дали ему новое имя Фредди. В год основания группы Queen (1970 год) певец официально сменил свое имя, теперь в паспорте у него было написано "Frederick Mercury".



Фото: pikabu

Детство и школьные годы Фредди Меркьюри

В 1947 году Фредди уже немного прославился благодаря снимку, где ему всего год. Он получил титул фотографии году на конкурсе в Занзибаре. Свой второй титул он в 10 лет заработал уже в школе, когда выиграл чемпионат по настольному теннису. Как ни странно, интерес к музыке Фредди привил его директор школы, который организовал для юноши курсы игры на фортепиано. После них музыкант получил четвертую степень по теории и практике. Но, несмотря на такие успехи, Меркьюри никогда не считал себя хорошим пианистом и чувствовал себя скованно в то время, когда ему приходилось одновременно петь и играть на клавишах.



Фото: pikabu

Путь к созданию группы Queen

Первую рок-группу юноша собрал вместе с четырьмя школьными приятелями в 1958 году. Они дали ей название The Hectics, что переводится как "Непоседы". Парни выступали на школьных концертах и юбилеях. Со своей будущей командой Меркьюри познакомился в 1966 году в художественном колледже Илинг в Лондоне (он поступил туда на кафедру графического иллюстрирования). Именно в этом месте он сходится с басистом и вокалистом Тимом Стаффелом, который приглашает его в свою группу Smile и знакомит с Брайаном Мэйем и Роджером Тэйлором.

Последние годы творчества певца

Последний раз лидер группы Queen выступил перед публикой 8 октября 1988 года. Вмете с Монсеррат Кабалье на фестивале La Nit в Барселоне он спел песни Golden Boy, How Can I Go On и Barcelona. Также, последняя песня, написанная музыканктом называется - A Winter"s Tale, а последние записи вокала певца можно услышать в Mother Love.

Фредди Меркьюри был необыкновенным и немного странным человеком

1.Если кто-то не знал, то вокальный диапазон певца достигал 4 октавы.

2. Меркьюри никогда не пользовался микроволновкой, так как не знал, как это делать.

3. Певец настолько любил кошек, что посвятил им сольный альбом Mr. Bad Guy. Помимо этого, он разговаривал со своими питомцами по телефону во время гастрольных туров.

4.На сцене Фредди казался очень открытым, но в жизни был замкнутым и редко общался с прессой.

5.Песню Crazy Little Thing Called Love музыкант написал в ванной.



Фото: Александра Газарова/ ВК

Фредди Меркьюри умер от СПИДа в 1991 году. 25 ноября 1996 года в Монтрё (Швейцария) в его честь открыли памятник. Еще один установили в 2003 году в Лондоне возле Dominion Theatre.

Видео: Eagle Rock/ Youtube