Французская судоходная компания возобновила контейнерные перевозки в Петербург

Рейсы стартуют уже в ноябре.

Французская судоходная компания CMA CGM с 17 ноября возобновляет работу в Большом порту Санкт-Петербурга. Первый контейнеровоз "NORTH" прибудет в город, ппишет компания TDP.

Перевозки будут осуществляться по маршруту "Finland Express (FLX)", который соединяет порты Германии, Финляндии, стран Балтии и России. Планируется два рейса в месяц с использованием двух судов вместимостью по 1,4 тыс. TEU. Допускаются только несанкционные грузы.

Эксперты отмечают, что возвращение CMA CGM на российский рынок способно снизить стоимость фрахта и усилить конкуренцию среди морских перевозчиков. До 2022 года компания активно работала в России, сотрудничала с "Global Ports" и участвовала в управлении терминалами "Моби Дик" и логистическим парком "Янино".

Ранее Босфор перекрыли в обоих направлениях из-за поломки следовавшего в Россию судна.

Фото: freepik (wirestock)