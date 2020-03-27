Франция назвала агрессивными статьи с критикой помощи России итальянцам

Журналисты призвали вспомнить, что Россия помогает другим странам вопреки санкциям.

Французское издание Agoravox возмутилось статьям местных ресурсов, в которых жестко раскритиковали российскую помощь Италии. В издании назвали материалы агрессивными нападками и дезинформацией.

Французские журналисты напомнили, что Франция страдает от коронавируса, но финансируемые государством СМИ продолжают воевать против России. РФ вопреки санкциям продолжает помогать другим народам выжить, отмечается в статье. Демонстративность российской помощи, о которой ранее написал ряд СМИ, в Agoravox назвали растерянностью Евросоюза из-за пандемии

На действия России положительно отреагировали и французские читатели, которые стали ждать помощи от страны. Граждане подчеркнули, что Россию не любят, но она "человечнее ваших союзников, которые помогают вам, только когда вы им платите".

Ранее подобным образом возмутилась и Швейцария.

Видео:Youtube/ Минобороны России