Фотовыставка "Морская линия"

Ключевой темой конкурса и выставки фоторабот стала идея жизни вдоль большой воды в северном городе.

В Севкабель Порту 15 октября пройдёт награждение победителей фотоконкурса "Морская линия" и открытие выставки работ, встроенных в открытое пространство территории, которая продлится до 29 ноября.

Все лето профессионалы и любители делали снимки в Порту, чтобы выиграть денежный приз и подарки от партнёров, а также выставить свои работы на территории общественного пространства. Снимки разместят в Студии 42 — пространстве на 3 этаже справа после входных ворот. Другие работы можно будет увидеть на набережной, Морской площади, атриуме и в других локациях.

Ключевой темой конкурса и выставки стала идея жизни вдоль большой воды в северном городе.

Место: Пространство "Севкабель Порт" (Кожевенная линия, 40)

Цена: Бесплатно

Возрастное ограничение: 0+

Фото: ВК/ Севкабель Порт / Sevkabel Port