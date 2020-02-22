Фотовыставка "Цвет времени"

Петербуржцы могут узнать не только подробности жизни известного композитора, но и познакомится с его музыкальными персонажами и жителями дома.

В Мемориальном музее-квартире Н.А. Римского-Корсакова с 28 ноября откроется выставка "Цвет времени. Семья Н.А. Римского-Корсакова в объективе М.О. Штейнберга и В.Н. Римского-Корсакова".

Жители Петербурга смогут насладиться уникальными черно-белыми и цветными фотографиями начала ХХ века, автором которых является композитор М.О. Штейнберг и сын Римского-Корсакова Владимир Николаевич. Также в рамках открытия экспозиции в одном из залов пройдет небольшой концерт, посвященный малоизвестным произведениям композитора Штейнберга.

В стенах мемориального музея-квартиры композитора часто проводят камерные концерты при участии лучших музыкантов. Кроме того, занятие находится и для маленьких детей. Персонал музея с удовольствием проводит для гостей экскурсионные программы.

Фото: пресс-служба Музея театрального и выставочного искусства