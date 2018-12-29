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Фотоотчет: ежедневно дороги Выборга очищают от 2000 кубометров снега
Сегодня, 18:21
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KaterinaKono13

Фотоотчет: ежедневно дороги Выборга очищают от 2000 кубометров снега

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В первую очередь чистят те дороги, по которым пролегают маршруты общественного транспорта.

Ежедневно с улиц Выборга вывозится более 2 000 кубометров снега. При этом в первую очередь чистят те дороги, по которым пролегают маршруты общественного транспорта. Также стоит отметить, что ответственность за уборку снега во дворах несут управляющие компании и ТСЖ.

 

В период непрекращающихся снегопадов снегоуборочная техника проводит первоочередные мероприятия по обеспечению проезда по основным улицам города. Эту работу выполняют машины с отвалами, которые сгребают снег с проезжей части к обочинам.

Вывоз снега и удаление снежно-ледового образования осуществляется в ночную смену. Уборка улиц идет по специально составленному графику, который устанавливает последовательность уборки улиц.

- пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти, уборка дорог
Категории: Выборг,

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