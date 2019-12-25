Фотокорреспондента Викторию Арефьеву оштрафовали за освещение акции в Ленобласти

Суд постановил, что журналистка своей публикацией "дискредитировала" российскую армию.

Журналистку SOTA и фотокорреспондента Telegram-канала "Пъятница" Викторию Арефьеву оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о "дискредитации российской армии". Она освещала пацифистскую акцию на Пугаревском карьере во Всеволожском районе. Суд счел, что слово "антивоенная" является дискредитацией.

Таким образом, Арефьева В.И. сопоставила в своей публикации Специальную военную операцию с "антивоенными акциями" и, соответственно, "войной", т.е. осуществила публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации. говорится в материалах дела, опубликованных "Пъятницей".

Также в документе говорится о том, что своими действиями журналистка причинила "морально-нравственные страдания" близким погибших.

Неизвестные активисты установили на карьере могильные кресты с QR-кодами, которые вели на публикации о гибели российских военных.

Фото: Telegram / Пъятница