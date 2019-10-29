Фотограф попросила 1,1 млн рублей у театра "На Литейном" за свои фото

Петербурженка за всё время работы провела 237 съемок, на которых были создано 42 927 фотографий.

В понедельник, 24 августа, стало известно о том, что в Петербурге фотограф намерена отсудить 1,1 млн рублей у театра "На Литейном" за свои фото.

Как оказалось, фотограф Дарья Пичугина работала в ГБУК Ленобласти "Драматический театр "На Литейном". За время работы она провела 237 съемок, на которых были создано 42 927 фотографий. Эти фотографии украшают размещены в холле театра, на на его медиаресурсах, полиграфии и спектаклях.

Однако в ходе заседания фотограф не смогла обосновать авторские права на представленные произведения. В итоге суд отказал фотографу в получении авторской выплаты.

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Фото:Драматический театр На Литейном/вк