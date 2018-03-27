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Спектакль "Любовь и смерть Зинаиды Райх"
Сегодня, 19:00
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Alena_Zinovieva

Спектакль "Любовь и смерть Зинаиды Райх"

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Возрастное ограничение: 16+.

Артисты театра "На Литейном" воплотят в жизнь невероятно интересную постановку о жизни и загадочной смерти одной из главных звезд российского театра Зинаиды Райх. Этот спектакль о женской судьбе, полной любви, веры и сомнений.

Зинаида Райх с легкостью покинула прошлую жизнь и окунулась в сказочный театральный мир, полный свободы и пространства для полета. Однако жестокая действительность, полная репрессий и террора, вмиг разрушила столь долгожданное счастье.

Продолжительность: 1 час 50 минут

Адрес: Драматический театр "На Литейном", Литейный проспект, 51

Фото: naliteinom.com

Теги: драматический театр на литейном, зинаида райх, судьба женщины
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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