Спектакль "Любовь и смерть Зинаиды Райх"

Возрастное ограничение: 16+.

Артисты театра "На Литейном" воплотят в жизнь невероятно интересную постановку о жизни и загадочной смерти одной из главных звезд российского театра Зинаиды Райх. Этот спектакль о женской судьбе, полной любви, веры и сомнений.

Зинаида Райх с легкостью покинула прошлую жизнь и окунулась в сказочный театральный мир, полный свободы и пространства для полета. Однако жестокая действительность, полная репрессий и террора, вмиг разрушила столь долгожданное счастье.

Продолжительность: 1 час 50 минут

Адрес: Драматический театр "На Литейном", Литейный проспект, 51

Фото: naliteinom.com