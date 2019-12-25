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Спектакль "Лавр" в театре на Литейном
Сегодня, 20:00
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lizapoluda

Спектакль "Лавр" в театре на Литейном

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Постановка основана на одном из ключевых произведений Евгения Водолазкина.

В воскресенье, 20 сентября, на сцене драматического театра на Литейном можно будет увидеть премьерную в новом сезоне постановку – спектакль по мотивам романа Евгения Водолазкина "Лавр". 
Сюжет расскажет о странствиях средневекового врача Арсения. В ходе сюжета главный герой ищет ответы на философские вопросы и, заглядывая в далекое будущее, пытается проанализировать отношения современного человека с Богом. 
Режиссером постановки выступил Борис Павлович. По признанию мастера, "Лавр"- это возможность для зрителей познать себя через наблюдение за другими людьми и происходящим вокруг. 
Цена билетов – от 500 рублей. 
Фото: culture.ru 

Теги: драматический театр на литейном, лавр, спектакль
Категории: Куда сходить в Петербурге,

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