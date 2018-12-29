Фотофакт: дворники убирали снег с поверхности Крюкова канала

Коммунальщики Адмиралтейского района принялись убирать от снега саму водную гладь Крюкова канала, закованную льдом. Вместо того, чтобы расчистить сугробы на набережной, они вышли на лед и стали чистить лед лопатами. Об этом изданию Росбалт сообщили удивленные очевидцы.
На фото, переданных в редакцию, видно, что мужчины расчищают центральную часть Крюкова канала. Цель этой работы остается неясной, ведь обычно в Петербурге выход на лед водоемов официально запрещен.
Журналисты обратились за разъяснениями в администрацию Адмиралтейского района. Однако там ответили, что ответственны только за уборку дворов и внутриквартальных территорий и посоветовали обратиться в комитет по благоустройству.
Фото: Росбалт.ру
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