Фотофакт: дворники убирали снег с поверхности Крюкова канала

В Петербурге дворники расчищали не тротуар, а снег с поверхности заледеневшего Крюкова канала. Странную затею коммунальщиков засняли жители близлежащих домов.

Коммунальщики Адмиралтейского района принялись убирать от снега саму водную гладь Крюкова канала, закованную льдом. Вместо того, чтобы расчистить сугробы на набережной, они вышли на лед и стали чистить лед лопатами. Об этом изданию Росбалт сообщили удивленные очевидцы.

На фото, переданных в редакцию, видно, что мужчины расчищают центральную часть Крюкова канала. Цель этой работы остается неясной, ведь обычно в Петербурге выход на лед водоемов официально запрещен.

Журналисты обратились за разъяснениями в администрацию Адмиралтейского района. Однако там ответили, что ответственны только за уборку дворов и внутриквартальных территорий и посоветовали обратиться в комитет по благоустройству.

Фото: Росбалт.ру