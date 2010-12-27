Фото: на углу Будапештской и Славы замечен густой пар

Предположительно, там возник дефект на трубопроводе.

Во Фрунзенском районе местные жители заметили густой белый пар. Его видно из окон многоэтажного здания на пересечении Будапештской улицы с проспектом Славы. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

По данным петербуржцев, на территории участка мог произойти прорыв трубопровода.

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На данный момент свидетели событий сообщили о проблеме в аварийную службу.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

