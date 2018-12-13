Фото: на КАД каршеринговое авто потеряло колесо

о информации очевидцев, авария случилась вечером в районе поселка Новоселья.

В четверг, 2 мая в Ломоносовском районе Ленинградской области создалась аварийная ситуация на дороге, о которой очевидцы рассказали в социальных сетях.

Свидетели выложили в Интернет снимок каршерингового автомобиля, который лишился колеса во время движения. По информации очевидцев, авария случилась вечером на КАД в районе поселка Новоселья. Водители рассказали, что инцидент обошёлся без жертв. ДТП также не повлияло на дорожную обстановку.

Ранее Piter.TV публиковали эксклюзивные кадры с ДТП на Новоприозерском шоссе, где перевернулся легковой автомобиль.

Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"