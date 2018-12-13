Видео: на Новоприозерском шоссе перевернулся легковой автомобиль

По предварительной информации в аварии никто не пострадал.

В четверг, 2 мая, на Новоприозерском шоссе перевернулся легковой автомобиль. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

На кадрах видно, как рядом с перегнутой иномаркой работают сотрудники полиции и специальных служб. По предварительной информации в аварии никто не пострадал, однако "перевертыш" стал причиной пробки на дороге.

Ранее за помощью правоохранительных органов обратились жители Невского и Тосненского района, у которых угнали автомобили.

Видео: Piter.TV.