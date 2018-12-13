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Видео: на Новоприозерском шоссе перевернулся легковой автомобиль

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По предварительной информации в аварии никто не пострадал.

В четверг, 2 мая, на Новоприозерском шоссе перевернулся легковой автомобиль. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия. 

На кадрах видно, как рядом с перегнутой иномаркой работают сотрудники полиции  и специальных служб. По предварительной информации в аварии никто не пострадал, однако "перевертыш" стал причиной пробки на дороге.
Ранее за помощью правоохранительных органов обратились жители Невского и Тосненского района, у которых угнали автомобили.

Видео: Piter.TV.

 

Теги: дтп новоприозерское шоссе, перевертыш
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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