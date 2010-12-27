Форвард сборной Франции Гризманн не забил пенальти из-за жены

При этом сборная Франция стала победителем в матче с Албанией.

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн объяснил свою неудачу на матче с Албанией тем, что игру не смотрела его жена. При этом французы обыграли албанцев со счетом 4:1, сообщила "Gazeta.SPb".

На 37-минутной матча 28-летний футболист не забил 11-метровый и пошутил, что во всем виновата его супруга. Гризманн отметил, что дальше будет работать над реализацией голов.

Игра между сборными состоялась 7 сентября в матче квалификации на Евро-2020. На данный момент сборная Франция является лидером в своей группе, за 5 матчей она набрала 12 очков. Такой же результат у команды из Турции и Исландии.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что сборная России сыграет с Бельгией 16 ноября в Петербурге.

Фото: @antogriezmann / Instagram