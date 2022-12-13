Форвард "Вашингтона" Кузнецов признан третьей звездой дня в НХЛ

Спортсмен забил победный гол в игре против "Коламбус Блю Джекетс".

Российский нападающий из "Вашингтона Кэпиталз" Евгений Кузнецов признан третьей звездой игрового дня в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщается на официальном сайте турнира. На встрече против команды "Коламбус Блю Джекетс" форвард смог забить победную шайбу в ворота оппонентов. Гол состоялся в овертайме и позволил матчу завершиться с результатом 4:3. Спортсмен также запомнился зрителям одной результативной передачей.

Стоит уточнить, что первой звездой дня стал нападающий "Каролины Харрикейнз" Себастьян Ахо. Его гол принес хоккейному клубу победу во встрече с "Лос-Анджелес Кингз". Игра закончилась со счетом 5:4. Второй звездой дня в НХЛ признан форвард "Оттавы Сенаторз" Тим Штюцле, которомук удалось набрать за матч сразу четыре очка (две заброшенные в ворота соперников шайбы и две совершенные голевые передачи) против "Монреаль Канадиенс" (5:4).

Две передачи Свечникова принесли "Каролине" победу над "Лос-Анджелесом".

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET