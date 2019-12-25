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В Ленобласти открыли юбилейный форум Всероссийского общества глухих
Сегодня, 8:47
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В Ленобласти открыли юбилейный форум Всероссийского общества глухих

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Программа съезда сфокусирована на развитии социальных инициатив.

В Ленинградской области открылся X Всероссийский молодежный форум Всероссийского общества глухих (ВОГ). Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на мероприятие съехались более 200 молодых активистов из 70 регионов России, а также гости из Армении, Азербайджана, Белоруссии и Грузии.

Форум продлится до 13 сентября. Программа съезда сфокусирована на развитии социальных инициатив: участники будут разрабатывать собственные проекты, осваивать навыки привлечения грантовой поддержки, заниматься добровольчеством, экологическими акциями и работой в медиа.

С участниками встретились депутат Государственной думы Ольга Занко и президент ВОГ Александр Бочков. На встрече обсуждались вопросы доступности образования, поддержка молодежных инициатив и перспективы профессиональной самореализации для людей с нарушениями слуха.

Ольга Занко подчеркнула, что в России действует множество инструментов поддержки граждан со сложностями по здоровью. В частности, существуют специализированные грантовые конкурсы, включающие отдельные номинации для инклюзивных проектов. По ее словам, молодые люди с нарушениями здоровья успешно становятся авторами социальных инициатив, волонтерами, общественными лидерами и активными участниками жизни страны.

Ранее мы сообщили о том, что петербурженка завоевала серебро на чемпионате Европы по паралимпийскому плаванию.

Фото: Правительство Ленобласти 

Теги: всероссийское общество глухих, ленобласть
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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