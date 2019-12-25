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Петербурженка завоевала серебро на чемпионате Европы по паралимпийскому плаванию
Сегодня, 8:35
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Петербурженка завоевала серебро на чемпионате Европы по паралимпийскому плаванию

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Спортсменка завоевала серебро по итогам заплыва на 50 метров брассом в классе SB3. 

В турецком городе Коджаэли продолжается чемпионат Европы по паралимпийскому плаванию Петербург в составе российской сборной представляет Мира Ларионова, которая уже поднялась на вторую ступень пьедестала почета. Эту информацию подтвердил городской Комитет по физической культуре и спорту.

Спортсменка завоевала серебро по итогам заплыва на 50 метров брассом в классе SB3. 

Ранее мы сообщили о том, что дзюдоистка из Петербурга взяла бронзу на первенстве Европы.

Фото: Пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту Петербурга

Теги: санкт-петербург, спорт
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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