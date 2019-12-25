Петербурженка завоевала серебро на чемпионате Европы по паралимпийскому плаванию

В турецком городе Коджаэли продолжается чемпионат Европы по паралимпийскому плаванию Петербург в составе российской сборной представляет Мира Ларионова, которая уже поднялась на вторую ступень пьедестала почета. Эту информацию подтвердил городской Комитет по физической культуре и спорту.
Спортсменка завоевала серебро по итогам заплыва на 50 метров брассом в классе SB3.
Ранее мы сообщили о том, что дзюдоистка из Петербурга взяла бронзу на первенстве Европы.
Фото: Пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту Петербурга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все