Петербурженка завоевала серебро на чемпионате Европы по паралимпийскому плаванию

Спортсменка завоевала серебро по итогам заплыва на 50 метров брассом в классе SB3.

В турецком городе Коджаэли продолжается чемпионат Европы по паралимпийскому плаванию Петербург в составе российской сборной представляет Мира Ларионова, которая уже поднялась на вторую ступень пьедестала почета. Эту информацию подтвердил городской Комитет по физической культуре и спорту.

Спортсменка завоевала серебро по итогам заплыва на 50 метров брассом в классе SB3.

Ранее мы сообщили о том, что дзюдоистка из Петербурга взяла бронзу на первенстве Европы.

Фото: Пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту Петербурга