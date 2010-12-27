В Северной столице стартовал форум "Общество. Культура. СМИ"

В четверг, 19 апреля, начал работу форум "Общество. Культура. СМИ: проблемы и перспективы взаимодействия". Об этом сегодня сообщило издание "Мойка 48".

Форум проходит в президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина. Он организован местной Общественной палатой и Общественной палатой России. В начале мероприятия выступил губернатор Георгий Полтавченко.

Влияние СМИ на общество сегодня очень велико, ведь недаром их называют четвертой властью. Мы должны использовать медиаресурсы в благих для общества целях. Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга

По словам Полтавченко, форум выводит на первый план культурный контент, как важное средство коммуникации в современном обществе. Он попросил журналистов информировать граждан о культурных событиях города. СМИ должны сделать так, чтобы люди чаще ходили в театры, музеи и на выставки. По мнению губернатора, в крупных городах нужно открывать больше общественных пространств.

Фото: Piter.TV