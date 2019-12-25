Форум "Мы с Невы" собрал заявки из 70 регионов РФ

Основная программа форума запланирована на 6 сентября на площадке Vokzal 1853.

Форум "Мы с Невы" вновь собирает активных представителей молодёжи Санкт-Петербурга и разных уголков России. Уже второй год подряд мероприятие привлекает внимание огромного числа участников: число заявок превысило отметку в одну тысячу.

Особенно активно проявили себя молодые жители Санкт-Петербурга, Ленинградской, Тамбовской, Ростовской областей и Республики Татарстан, подав наибольшее количество заявок. География участников существенно расширилась, впервые в состав участников вошли представители Воронежской, Тульской, Волгоградской, Мурманской областей, Республик Адыгея, Хакасия, Мордовия, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Республики Саха (Якутия), Запорожской и Херсонской областей и других территорий.

Эти показатели подтверждают статус форума как ключевой всероссийской площадки для объединения и продвижения молодёжных инициатив.

Второй общероссийский гражданский молодёжный форум "Мы с Невы", организуемый Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, состоится в Санкт-Петербурге с 5 по 7 сентября 2025 года.

Мероприятие обещает быть интересным и разнообразным. Участникам предстоит прослушать лекции известных экспертов и творческих деятелей, обсудить актуальные вопросы и обменяться опытом.

Среди приглашенных гостей:— Руководитель креативного отдела BeFree Алёна Повышева, которая обсудит роль творческого взаимодействия в стратегии брендового роста;— Автор песен для популярных исполнителей LSP, ATL и группы "Молодость Внутри" Денис Бурашников (DenDerty), рассказывающий о тонкостях написания музыкальных композиций;— Журналист, блогер и профессиональный экскурсовод Павел Перец, раскрывающий секреты успешного контент-маркетинга;— Молодые творцы Федор Балабанов и DJ Iner, известные своей оригинальной культурой и музыкальным творчеством.

Кроме образовательных сессий, участники посетят разнообразные воркшопы и мастер-классы, посвящённые различным областям творчества: работа со звуком, создание керамических изделий, анимационные технологии, разработка уникальных стикеров и дизайн кастомизированных футболок.

Помимо образовательной программы, предусмотрены выставки работ молодежных объединений, интерактивные панели дискуссий и игровая зона с увлекательными активностями, такими как викторины, настольные игры и лотереи с призами.

