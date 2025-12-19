Форту "Император Александр I" вернули исторический цвет фасада

Реставрация форта в Кронштадте вышла на новый этап.

В Кронштадте в ходе реставрации форту "Император Александр I" вернули исторический цвет фасадов бежевый гранит. Работы продолжаются, завершение проекта запланировано на 2027 год. Об этом сообщил телеграм-канал вице-губернатора Санкт-Петербурга Бориса Пиотровского.

В Кронштадте продолжается реставрация фортификационного сооружения "Император Александр I". В рамках работ фасады памятника архитектуры были окрашены в исторический цвет бежевый гранит. О ходе реставрации сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский. Он отметил, что восстановление внешнего облика является одним из ключевых этапов проекта.

В рамках реставрационных работ также завершена реконструкция деревянной смотровой башни. Сооружение представляет собой точную копию утраченного шестигранного павильона конца XIX века и воссоздано на основе архивных чертежей.

Завершение реставрации форта запланировано на 2027 год. После окончания работ объект получит новое функциональное назначение. "Император Александр I" планируется использовать как общественное пространство. На его территории появятся смотровые площадки с видом на Финский залив, а также музей, посвященный истории борьбы с инфекционными заболеваниями.

Ранее ОСК передала новый краболов "Кильдин" рыбопромышленному консорциуму.

Фото: Telegram / Борис Пиотровский