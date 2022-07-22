Форту Александр Первый в Кронштадте вернули исторический цвет

На историческом объекте завершили противоаварийные работы.

Соорганизатор проекта "Остров фортов" Марика Коротаева рассказала главному редактору "Петербургского дневника" Кириллу Смирнову, как будет развиваться общественное пространство в ближайшие годы.

Уже в этом году петербуржцев и гостей города будет встречать гастрономическое пространство "Греческая кухня" с национальным стритфудом, авторским кофе и петербургской шавермой. Третья очередь парка откроется 31 июля — в День Военно-морского флота. Посетители смогут поиграть в шахматы и шашки на свежем воздухе, позаниматься на уличных тренажерах.

В 2023 году в Кронштадте появится набережная протяженностью 2,5 км. Она пройдет от морского портового комплекса до сквера "Инчхон".

Руководители проекта "Остров фортов" также занимаются восстановлением фортов: Кроншлота, Петра I и Александра I. В последнем уже восстановили наружный фасад. С него сняли леса. Форт приобрел свой исторический цвет бежевого гранита. В перспективе специалисты приведут в порядок инженерную систему исторических построек.

Фото: ВКонтакте / Форт "Александр I" - Официальная группа / Александр Ржевский