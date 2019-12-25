Фортепианный вечер Александра Лубянцева

В программе – лучшие произведения Ференца Листа.

Александр Лубянцев – блестящий пианист, обладатель многочисленных профессиональных призов. На счету Лубянцева десятки крупных международных конкурсов и фестивалей. В программе вечера произведения Ференца Листа: Шесть больших этюдов по Паганини, Утешение № 3 ре бемоль мажор, Мефисто-вальс, Соната си минор, Испанская рапсодия.

Обучаться игре на фортепиано Александр начал в пятилетнем возрасте, любовь к музыке мальчику привили мать пианистка и отец, работавший хоровым дирижером. В качестве солиста Лубянцев выступал с различными оркестрами под руководством таких дирижеров, как Кристоф Поппен, Максим Федотов, Янош Фюрст, Сергей Ролдугин, Владимир Стачинский, Владимир Спиваков и Джанандреа Нозеда. Также пианист выступал со Страдивари-ансамблем Мариинского театра.

Цена билетов: от 500 рублей

Адрес: Невский проспект, 30



Начало: в 15:00

Фото: предоставлено организаторами