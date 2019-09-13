Форд Куга столкнулся с маршруткой на Петергофском шоссе

Маршрутка полностью разбита спереди.

Утро рабочего дня 13 сентября для двух автомобилистов не задалось. Фотографии неприятной аварии на пересечении Петергофского шоссе и проспекта маршала Жукова появились в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" ВКонтакте. По словам очевидцев, маршрутка летела на красный свет. ДТП обошлось без жертв, хотя столкновение было довольно сильным.

"Звук тормозов и столкновения был слышен за 300 метров", – Sergey Manakov.

Сильнее всего пострадал, судя по комментариям, сам водитель маршрутки. Остальным трем пассажирам помощь не потребовалась.

"там сидел какой-то мужик с лицом разбитым", – Alexander Bandurko. "они (пассажиры, прим. Piter.tv) самостоятельно выбрались, по внешнему виду повреждений не было, – Alexander Sheybin.

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Фото и видео: Diana Konovalchuk, ВКонтакте