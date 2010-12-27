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Forbes назвал самых богатых чиновников и депутатов в России
Сегодня, 11:10
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lesjasap

Forbes назвал самых богатых чиновников и депутатов в России

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В топ-3 нет представителей из Петербурга и Москвы.

Популярное издание Forbes составило рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в России. В топ-три вошли представители Белгородской, Челябинской и Владимирской областей.

На третьей позиции расположился спикер Белгородской областной думы Сергей Гусев. Политик также владеет кондитерской фабрикой "Славянка". Его состояние оценивается в 2,84 миллиарда рублей.

На второй строчке списка - Константин Струков. Мужчина является депутатом ЗакСа Челябинской области. Парламентарий также числится совладельцем фирмы "Южуралзолото". Журналисты оценили его состояние в 1,9 миллиарда рублей.

Почетное первое место у конкурентов вырвал депутат Владимирской области Павел Антов. Помимо кресла в местном ЗакСе бизнесмен владеет группой компаний "Владимирский стандарт". Согласно сведениям Forbes, в прошлом году он заработал 9,97 миллиарда рублей.

Ранее Piter.tv писал о том, что Forbes составил топ-100 лучших вузов России.

Фото: Piter.tv

Теги: forbes, депутаты, рейтинг, топ, чиновники
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости России, Новости СПб,

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