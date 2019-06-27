Первое место занял Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС".

Журнал Forbes составил топ-100 лучших вузов России. Лидирует в рейтинге Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", который набрал 54,11 баллов от экспертов. Об этом сообщается на официальном сайте издания.

Следом за "МИСиС" следуют МГИМО с 52,24 баллами и Московский физико-технический институт 52,01 баллами.

В топ-5 также попали Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (51,46 балла) и Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (51,27 балла).

Шестое место занял Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), седьмое — у Высшей школы экономики, восьмое — у Финансового университета при правительстве РФ.

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Видео: YouTube / Видеостудия Plan Big