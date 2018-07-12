За последний год цены выросли в среднем на 19 %.

За год в России существенно подорожало обучение в вузах. По данным Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы, цены в среднем выросли на 19 %. Об этом пишут "Известия".

Эксперты прогнозируют еще больший рост цен в сентябре. В основном это связано с майскими указами президента. Согласно им, зарплаты преподавателей должны удерживаться на уровне 200 % от средних по регионы. Кроме того, нельзя забывать и о простом экономическом механизме.

В последнее время бесплатных мест становится все меньше, когда как абитуриентов — больше. За счет чего поднимается спрос на платное обучение. Он рождает предложения и влияет на рост цен.

Ранее мы писали, что к 2022 году в России могут разрешить поступать в вузы онлайн.

Видео: YouTube / Телеканал ТюмГУ