За год в России существенно подорожало обучение в вузах. По данным Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы, цены в среднем выросли на 19 %. Об этом пишут "Известия".
Эксперты прогнозируют еще больший рост цен в сентябре. В основном это связано с майскими указами президента. Согласно им, зарплаты преподавателей должны удерживаться на уровне 200 % от средних по регионы. Кроме того, нельзя забывать и о простом экономическом механизме.
В последнее время бесплатных мест становится все меньше, когда как абитуриентов — больше. За счет чего поднимается спрос на платное обучение. Он рождает предложения и влияет на рост цен.
Ранее мы писали, что к 2022 году в России могут разрешить поступать в вузы онлайн.
Видео: YouTube / Телеканал ТюмГУ
Обсуждение ( 0 )