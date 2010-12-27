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Фонтан "Шар" на Невском проспекте запустят 19 апреля
Сегодня, 8:39
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lesjasap
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Фонтан "Шар" на Невском проспекте запустят 19 апреля

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Первые фонтаны Северной столицы будут работать с 19 числа.

В Петербурге с 19 апреля ГУП "Водоканал СПб" откроет сезон фонтанов. Он начнется с запуска фонтанов на Манежной площади и Невскому проспекту и перед Казанским собором. Увидеть это петербуржцы смогут собственными глазами: начало мероприятия запланировано на 11.30 утра. 

Главные комплексы, располагающиеся на Московском площади и площади Ленина, начнут функционировать только к 9 мая. Их режим работы установлен с 10 часов утра до 23 часов ежедневно. В 2018 году планируется запустить 52 одиночных фонтана и 4 комплекса. 

Фото: Pixabay.com
 

Теги: водоканал , казанский собор , манежная площадь , невский проспект , открытие фонтанов , фонтаны , шар
Категории: Новости СПб Картина дня

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