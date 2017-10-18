Фонду капремонта в Петербурге дадут больше полномочий для упрощения работы

В первом чтении приняли законопроект об изменении принципов организации капитального ремонта в Петербурге. Фонд капремонта получит больше полномочий.

Законопроект об изменении организации капитального ремонта одобрила в первом чтении в городском парламенте Северной столицы в среду, 18 октября. Если документ пройдет все чтения, то Фонд капитального ремонта получит расширенные функции. В частности, его приравняют к застройщику. Это поможет организации самостоятельно подготавливать проектную документация, а не привлекать к этой задаче частные компании.

Депутат одобрили законопроект, так как он может позволить сэкономить средства. Для однотипных домов можно будет использовать один проект ремонта.

Предполагается, что в нормативный акт о капремонте также добавят программу "Фасады Петербурга" по просьбе губернатора Георгия Полтавченко. Ранее по ней отремонтировали несколько истерических зданий.