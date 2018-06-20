Фонд имущества сдал за 110 млн рублей офис на Лиговском

33 компании пытались заселиться в центре Петербурга, но повезло только одной.

Фонд имущества Санкт-Петербурга на год сдал в аренду офис на Лиговском проспекте. Стоимость услуги в организации оценили в 108,6 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отметим, что сдаваемое помещение располагается на углу Лиговского с улицей Константина Заслонова в Центральном районе города. Полученные со сделки средства пойдут на пополнение бюджета Северной столицы.

За право аренды боролись 33 участника торгов. В результате первоначальная стоимость лота выросла в 12 раз и составила 16 тысяч рублей за каждый квадратный метр.

Следующие торги в Петербурге назначены на 10 и 17 апреля.

Фото: Piter.tv