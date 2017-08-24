Фонд Иофе запустил сайт, посвященный мемориальному кладбищу "Левашовская пустошь"

На сайте опубликован список похороненных, каждой фамилии присвоена точка на карте кладбища.

Фонд Иофе запустил сайт, который посвящен мемориальному кладбищу "Левашовская пустошь"

Сайт был разработан Фондом Иофе на основе материалов из архива Фонда Иофе, личных архивов родственников, книг памяти "Ленинградский мартиролог" и других открытых источников. На сайте представлены описания и фотографии всех памятных знаков кладбища, статьи об истории кладбища и судьбах людей и памятников, воспоминания и свидетельства тех, кто установили в Левашово памятные знаки своим близким.

Как сообщает фонд, презентация сайта назначена только на 21 апреля, однако ресурс уже доступен для пользователей.

Справка:

Фонд Иофе - независимая историко-просветительная организация, созданная в 2000 году в Петербурге основателем и первым руководителем научно-информацинного центра "Мемориал" Вениамином Викторовичем Иофе. С 2002 года фонд носит его имя.

Фото: Фонд Иофе