Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала ошибкой возврат к топливу из России. Об этом она заявила на пленарной сессии Европейского парламента.

По словам фон дер Ляйен, в условиях текущего кризиса некоторые говорят о необходимости отказаться от долгосрочной стратегии ЕС. Она прокомментировала предложение министра инфраструктуры Италии Маттео Сальвини пересмотреть или приостановить часть санкций ЕС в отношении России с целью возобновить поставки российских энергоносителей.

Это было бы стратегической ошибкой. Это сделало бы нас более зависимыми, уязвимыми и слабыми.



Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии

Глава ЕК призвала европейские страны следовать "долгосрочной стратегии" по полному отказу от российских энергоресурсов. При этом, по ее словам, стоит быть прагматичными в реализации этой стратегии.

Фото: pxhere.com