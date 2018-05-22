  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Фон дер Ляйен назвала ошибкой возврат к топливу из России
Сегодня, 13:54
177
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Фон дер Ляйен назвала ошибкой возврат к топливу из России

0 0

Глава ЕК призвала европейские страны следовать "долгосрочной стратегии" по полному отказу от российских энергоресурсов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала ошибкой возврат к топливу из России. Об этом она заявила на пленарной сессии Европейского парламента.

По словам фон дер Ляйен, в условиях текущего кризиса некоторые говорят о необходимости отказаться от долгосрочной стратегии ЕС. Она прокомментировала предложение министра инфраструктуры Италии Маттео Сальвини пересмотреть или приостановить часть санкций ЕС в отношении России с целью возобновить поставки российских энергоносителей.

Это было бы стратегической ошибкой. Это сделало бы нас более зависимыми, уязвимыми и слабыми.

Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии

Глава ЕК призвала европейские страны следовать "долгосрочной стратегии" по полному отказу от российских энергоресурсов. При этом, по ее словам, стоит быть прагматичными в реализации этой стратегии.

Ранее мы сообщали, что ЕС приостановил безвиз для владельцев паспортов Грузии.

Фото: pxhere.com

Теги: евросоюз, россия, топливо, урсула фон дер ляйен
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии