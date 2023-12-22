Фон дер Ляйен: ЕС должен производить оружие нового поколения для победы на поле боя

Глава ЕК рассказала о том, какие вопросы находятся в приоритете у региона.

Европейский союз должен развернуть собственное производство оружия нового поколения для победы на поле боя. Такое мнение высказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Иностранка стала спикером на съезде Европейской народной партии в Бухаресте. На данном мероприятии ее утвердили в качестве кандидата от Европейской народной партии на должность руководителя Еврокомиссии нового состава. По мнению чиновницы, ключевой темой в сфере безопасности для региона должна стать защита Украины.

ЕНП - это та партия, которая сможет вести вперед Европу, способную защитить себя. Нам необходимо назначить специального еврокомиссара по обороне в новый состав Еврокомиссии - это одно из обещаний. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

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Фото и видео: YouTube / EPP