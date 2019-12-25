Folha de S.Paulo: РФ ответила на заявление главы НАТО выводом в море сразу двух флотов

Бразильские журналисты рассказали о реакции РФ на заявление Йенса Столтенберга.

Folha de S.Paulo: РФ ответила на заявление НАТО выводом в море сразу двух флотов. Бразильское издание заявило о том, что Кремль оперативно прокомментировал слова генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга. Чиновник сделал заявление на встречи с главами МИД и коллегами из Украины и Грузии о том, что Россия нарушает территориальную целостность и суверенитет. Также критике подверглись действия ВМФ РФ в Черном море и наращивание военного присутствия в Крыму.

В Москве оценили заявление НАТО как провокацию. Военные провели масштабные учения с участием Балтийского и Черноморского флотов. Одновременно в акваториях находились десятки боевых судов, которые выполняли различные задачи. В Folha de S.Paulo восхитились тем, что Россия демонстрирует свою боеготовность даже в условиях пандемии коронавируса.

В издании напомнили, что Вашингтон и страны-участницы НАТО также наращивают военный потенциал в Черном море, что однажды может привести к столкновению с РФ.

НАТО обвинила Россию в наращивании военной мощи в Крыму.

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