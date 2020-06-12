Огромный флагшток тестируют у стадиона "Зенит"

Официальное открытие ещё впереди.

В пятницу, 12 июня, стало известно, что весной 2021 года рядом с огромным флагштоком, расположенном у стадиона "Зенит", откроется центр водных видов спорта. Открытие 105-метрового флагштока также состоится позже. Пока его тестируют. Об этом рассказал "Петербургский дневник".

Флагшток будет поднимать флаг размером 20х30 метров. Сейчас тестовое поднятие флага проводится в рамках пусконакладочных работ, однако официальное открытие еще впереди, о чем "Зенит" сообщит жителям города заранее.

Отмечается, что территория западной оконечности Крестовского острова, на которой находится станция метро "Новокрестовская" за последнее время заметно преобразилась и перестала напоминать заброшенный пустырь. Здесь появились светильники, урны, скамейки и детские игровые площадки.

Ранее мы писали, что полуфинал Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком" состоится в Петербурге.

Фото: twitter.com/gazprom_arena

