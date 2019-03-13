Физрук полгода насиловал 13-летнюю школьницу в Якутии

Опубликованы подробности уголовного дела.

В Якутии учитель физкультуры полгода насиловал свою 13-летнюю ученицу.

Следствию удалось установить, что свои гнусные действия учитель физкультуры совершал с декабря 2017 года по май 2018 года. Развратные насильственные действия совершались в спортзале школы, в машине учителя и у него на квартире. Родители школьницы обнаружили переписку дочери с физруком в телефоне и сообщили в полицию.

Всего следствием было установлено 29 эпизодов сексуального насилия над подростком. На учителя было заведено сразу несколько уголовных дел.

Экс-педагогу предъявлено обвинение в совершении 14 эпизодов преступлений, предусмотренных п. "а" ч.3, "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней, не достигшей 14-летнего возраста), 15 эпизодов преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 3 и п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней, не достигшей 14-летнего возраста) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). СУ СК РФ по РЯ

Обвиняемый свою вину не признал, но следствие собрало необходимую доказательную базу. Сейчас уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

В отношении пострадавшей школьницы проведен комплекс реабилитационных мероприятий, направленных на минимизацию последствий причиненного ей физического и психологического вреда.