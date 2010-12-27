Физики СПбГУ рассказали журналистам о новейших разработках для БАК и коллайдера NICA

Сейчас ученые из СПбГУ работают над пиксельными детекторами — очень легкими и экономичными конструкциями с низким энергопотреблением.

Физики из СПбГУ на традиционном science-ланче университета рассказали журналистам о новейших разработках для экспериментов на БАК и на отечественном коллайдере NICA. Сейчас ученые работают над уникальным проектом ALICE. В рамках эксперимента они создают пиксельные детекторы — очень легкие и экономичные конструкции с низким энергопотреблением. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Интенсивность работы коллайдера за последние годы сильно выросла, и система уже не справляется с нагрузками. Ее нужно модернизировать, и сейчас мы работаем над пиксельными детекторами — будущее принадлежит именно таким системам. Это очень легкие, экономичные конструкции с низким энергопотреблением. Детектор, который мы создали для эксперимента ALICE, для России уникален. По сути, каждый пиксель здесь является отдельным детектором Заведующий учебной лабораторией ядерных процессов СПбГУ Владимир Жеребчевский

На science-ланче журналистам также представили еще одну разработку — сверхлегкую углепластиковую конструкцию со встроенной системой охлаждения. Сообщается, что она практически невесомая — всего 16 г. Но, не смотря на это, конструкция обладает невероятной прочностью — она способна выдержать нагрузку в 5 кг.

Эти и другие разработки (например, гелиевый ионопровод) наряду с теоретическими материалами и программами обработки данных ученые представят на первом собрании коллектива экспериментов коллайдера NICA. Мероприятие состоится на этой неделе в подмосковной Дубне.

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