Она состоит из очарованных кварков и антикварков.

На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу. Об этом рассказали ученые в статье для репозитории препринтов arXiv.org. Они объяснили, что команда ЦЕРНа впервые нашла частицу, которая состоит из четырех очарованных кварков. Для этого исследователям пришлось воспользоваться новым методом поиска аномалий. В физике подобные частицы часто называются "бампами".

Ученые просмотрели данные, полученные за 2009-2013 года, а также в период с 2015 по 2018 года. Оказалось, что детектор LHCb нашел "бамп" в распределении масс частиц (J/ψ-мезонов). Эти частицы состоят из очарованных кварка и антикварка.

Отметим, что выявленный "бамп" соответствует резонансу с диапазоном масс 6,2-7,4 ГэВ/с2. Ученые прогнозируют, что частица может состоять из двух кварков и двух антикварков, поэтому может относиться к тетракваркам.

Мелкий зверек обесточил Большой адронный коллайдер.

Фото: ЦЕРН