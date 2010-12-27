Fitch Ratings подтвердило позитивные кредитные рейтинги Петербурга

Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте подтвержден на уровне "F3".

Fitch Ratings подтвердило кредитные рейтинги Петербурга в иностранной и национальной валюте. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета финансов Петербурга. Международное рейтинговое агентство установило "позитивный" прогноз на уровне "BBB-".

Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте подтвержден на уровне "F3".

Рейтинги отражают сильные показатели кредитоспособности Петербурга, которые базируются на низком уровне долга, устойчивых операционных показателях, высокой бюджетной обеспеченности, подкрепляемой диверсифицированной экономикой. Пресс-служба Комитета финансов Санкт - Петербурга.

Отмечается, что рейтинги Петербурга сдерживаются рейтингами России. Ранее сообщалось, что ставки по кредитам могут ограничить 1% в день. У финансовых организаций они доходят до 1000% годовых.

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