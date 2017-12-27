Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Общество
Сегодня, 9:42
0
MShaffter
3129
Код вставки плеера

Москва: Поезд метро с пассажирами застрял в тоннеле

0
 
 

В социальных сетях появилось фото и видео из метро.

Сегодня утром, 31 января, в самый час пик в Московском метрополитене произошел сбой.

Один из поездов застрял в тоннеле на фиолетовой ветке. Сообщается, что у состава заклинило колодки. Машинист самостоятельно справиться не смог с неисправностью. Из-за этого состава парализовало все движение на этой линии. В метро произошел настоящий коллапс. На станциях скопились тысячи людей, спешащих на работу и учебу. 

В социальных сетях пользователи публикуют фотографии и ивдео со станций метро. На кадрах видно, что составы идут полностью набитые людьми, а платформы полностью заняты стоящими пассажирами. На наземный транспорт легла в эти часы также большая нагрузка, так как многие пассажиры пытались добраться до места назначения по верху.

Фото и видео: Instagram

Теги: застрял в тоннеле , москва , московский метрополитен
Категории: Лента новостей Происшествия Новости России Общество

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5