Москва: Поезд метро с пассажирами застрял в тоннеле

В социальных сетях появилось фото и видео из метро.

Сегодня утром, 31 января, в самый час пик в Московском метрополитене произошел сбой.

Один из поездов застрял в тоннеле на фиолетовой ветке. Сообщается, что у состава заклинило колодки. Машинист самостоятельно справиться не смог с неисправностью. Из-за этого состава парализовало все движение на этой линии. В метро произошел настоящий коллапс. На станциях скопились тысячи людей, спешащих на работу и учебу.

В социальных сетях пользователи публикуют фотографии и ивдео со станций метро. На кадрах видно, что составы идут полностью набитые людьми, а платформы полностью заняты стоящими пассажирами. На наземный транспорт легла в эти часы также большая нагрузка, так как многие пассажиры пытались добраться до места назначения по верху.

Фото и видео: Instagram