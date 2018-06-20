Финны будут производить в Петербурге уборочную технику

Первые машины сразу с конвейера отправятся убирать улицы.

На днях в Петербурге открылось производство уборочной техники в Левашово. В петербургской администрации надеются, что появление такого завода позволит в будущем избежать сложностей с зимней уборкой, которые возникли в текущем году.

Производством уборочной техники займется финская компания Wille. Уточняется, что завод будет выпускать малогабаритные агрегаты, способные убирать дворы и узкие улочки.

На данный момент в Северной столице работают больше 130 таких машин, они чистят улицы от мусора, накопившегося за зиму. Новый парк с уборочной техникой будет сформирован из машин нового завода.

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