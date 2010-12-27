Finnair на треть увеличит объем перевозок в Хельсинки‍ из Петербурга

Компания увеличит количество пассажирских мест без объявления дополнительных рейсов.

Авиакомпания Finnair планирует увеличить объем перевозок из Петербурга в Хельсинки на треть. Сейчас на каждом рейсе в среднем смогут полететь не более 72 пассажиров. Для перевозки используются самолеты ATR-72-500. В ближайшее время финская компания собирается выпустить на маршрут воздушное судно Embraer E-190. В этом случае количество сидячих мест увеличится до ста. Об этом сообщает Neva.Today.

Представители Finnair отмечают, что количество рейсов из "Пулково" и обратно останется прежним. Повысится только объемы перевозимых клиентов. Напомним, что ежедневная норма - три перелета в сутки. Расширение объемов произойдет в рамках стратегии роста авиакомпании.

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