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Finnair на треть увеличит объем перевозок в Хельсинки‍ из Петербурга
Сегодня, 7:57
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lesjasap
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Finnair на треть увеличит объем перевозок в Хельсинки‍ из Петербурга

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Компания увеличит количество пассажирских мест без объявления дополнительных рейсов.

Авиакомпания Finnair планирует увеличить объем перевозок из Петербурга в Хельсинки на треть. Сейчас на каждом рейсе в среднем смогут полететь не более 72 пассажиров. Для перевозки используются самолеты ATR-72-500. В ближайшее время финская компания собирается выпустить на маршрут воздушное судно Embraer E-190. В этом случае количество сидячих мест увеличится до ста. Об этом сообщает Neva.Today.

Представители Finnair отмечают, что количество рейсов из  "Пулково" и обратно останется прежним. Повысится только объемы перевозимых клиентов. Напомним, что ежедневная норма - три перелета в сутки. Расширение объемов произойдет в рамках стратегии роста авиакомпании.

Фото: Pixabay.com
 

Теги: finnair , перевозки , пулково , рейс , самолет , хельсинки
Категории: Новости СПб

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