Финляндия отказалась отправлять свою делегацию на ПМЭФ-2022

Форум пройдет с 15 по 18 июня.

Власти Финляндии не будут отправлять своих представителей на Санкт-Петербургский международный экономический форум. Об этом и интервью финскому изданию Yle сообщил финский посол в России Антти Хелантеря.

В этом году финская делегация не будет представлена на ПМЭФ. Аналогичное решение приняли в финско-российской торговой палате, а также ассоциации East Office of Finnish Industries. Последняя объединяет финский бизнес, который работает на российском рынке.

Недавно губернатор Петербурга сказал о том, что на ПМЭФ-2022 приедут представители 69 стран. Также будут участвовать более 500 российских компаний.

Форум пройдет 15-18 июня.

Фото: Piter.tv