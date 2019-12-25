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Финляндия отказалась отправлять свою делегацию на ПМЭФ-2022
Сегодня, 10:24
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Финляндия отказалась отправлять свою делегацию на ПМЭФ-2022

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Форум пройдет с 15 по 18 июня.

Власти Финляндии не будут отправлять своих представителей на Санкт-Петербургский международный экономический форум. Об этом и интервью финскому изданию Yle сообщил финский посол в России Антти Хелантеря.

В этом году финская делегация не будет представлена на ПМЭФ. Аналогичное решение приняли в финско-российской торговой палате, а также ассоциации East Office of Finnish Industries. Последняя объединяет финский бизнес, который работает на российском рынке. 

Недавно губернатор Петербурга сказал о том, что на ПМЭФ-2022 приедут представители 69 стран. Также будут участвовать более 500 российских компаний.

Форум пройдет 15-18 июня.

Фото: Piter.tv

Теги: пмэф, финляндия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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