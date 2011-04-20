Вопрос обсуждался премьер-министром Петтери Орпо и генсеком НАТО Марком Рютте.

Финляндия может присоединиться к закупкам оружия американской администрации для Украины, однако решение пока не принято властями из Хельсинки. Соответствующее заявление сделали иностранные журналисты из издания Helsingin Sanomat со ссылкой на собственные источники. Авторы материала указали, что еще в начале августа текущего года министр по обороне от киевского режима Денис Шмыгаль заявил, что Вашингтон и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Она предусматривает быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран-членов блока.

По данным источников Helsingin Sanomat, в правительстве есть согласие в том, что Финляндия присоединится к поддержке Украины путем закупок вооружений у США. статья в СМИ

В финском правительстве уже состоялось обсуждение этого вопроса. Корреспонденты сообщили, что возможную закупку Финляндией американского вооружения для Украины уже обсудили премьер-миинстр Петтери Орпо и генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.

